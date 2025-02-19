От чего зависят тарифы на воду в Алматы

Специалисты объяснили, от чего зависят тарифы на горячую и холодную воду в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о приборах учета: те, у кого их нет, будут платить за коммунальные услуги практически на 40% дороже, передает телеканал КТК.

По словам коммунальщиков, причиной роста цен стала изменившаяся норма потребления воды. Средний расход увеличился с 8,5 до 15 кубов. На стоимость повлияла и подорожавшая электроэнергия: ее используют для перекачки и очистки воды.

Вырастут цены и для тех, у кого счетчики есть. На питьевую воду тариф в среднем поднимется на 9,5%.

Весьма заметно повысился тариф и на канализацию: почти на треть.

"Ввиду истечения сроков действия пятилетнего тарифа, утвержденного ранее на 2020-2024-й годы "Алматы су", утверждены новые тарифы на новый пятилетний период – это 2025-2029-й годы. Тариф у нас утвержден на потребителей, имеющих приборы учета. Для потребителей, не имеющих приборы учета, также в том числе, у нас влияют утвержденные нормы потребления, которые утверждены постановлением акима города Алматы в 2024 году", – пояснила руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы Асель Буденеева.

Ранее горожане пожаловались акиму Ерболату Досаеву на подскочившие счета за воду. На что градоначальник ответил, что вода – главное богатство, и нужно стремиться ее экономить.