В Алматы поднимут тарифы на воду и канализацию

С 1 октября 2026 года в Алматы начнут действовать новые тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций представители коммунального предприятия "Алматы су" рассказали, что для населения с учетом НДС тариф составит 178,06 тенге за 1 м³ холодной воды и 119,46 тенге за 1 м³ водоотведения.

Для прочих потребителей (юридические лица) – 362,18 тенге за 1 м³ холодной воды и 264,75 тенге за 1 м³ водоотведения, для бюджетных организаций – 649,6 тенге за 1 м³ холодной воды и 189,14 тенге за 1 м³ водоотведения соответственно.

В качестве основных причин корректировки тарифов на холодную воду и канализацию называют рост эксплуатационных расходов, увеличение объема инфраструктуры, расходы на оплату труда и инвестиционные обязательства.

В "Алматы су" отметили, что до сентября 2025 года тариф на воду для населения составлял 102,49 тенге за 1 м³ в рамках социального тарифа, а при превышении установленного норматива – до 204,99 тенге. Средняя цена воды равнялась 150 тенге за 1000 литров.

Затем в Алматы в рамках моратория тариф был снижен до 76,56 тенге за 1 м³. Этот тариф действовал более одного года.

"За период действия сниженного тарифа выросли затраты на электроэнергию, материалы, реагенты, оборудование, ремонт и техническое обслуживание объектов. Кроме того, за последний год на баланс "Алматы Су" переданы новые сети и объекты, эксплуатация которых также требует финансирования. В структуру тарифа включены расходы на индексацию заработной платы работников, обеспечивающих круглосуточную эксплуатацию системы и проведение аварийно-восстановительных работ", - отметили в компании.

Там добавляют. что услуги водоснабжения и водоотведения составляют только 3-4% от общей суммы коммунальной квитанции.

С 12 сентября 2026 года для потребителей города Алматы и Алматинской области выросли тарифы на электроэнергию. Сколько они составляют теперь, можно узнать здесь.