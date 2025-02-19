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Общество

Задержка авиарейсов: в Казахстане придумали новый механизм защиты пассажиров

Задержки авиарейсов в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 11:41 Фото: unsplash
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства 19 февраля 2025 года рассказал о цифровых решениях, которые позволят минимизировать неудобства для пассажиров при задержке авиарейса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Ластаев заявил, что продолжается цифровая трансформация авиационной отрасли. Так, по его словам, в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) уже внедрены проекты системы электронного документооборота в грузоперевозках "E-freight" и сбора данных об авиапассажирах API/PNR.

"В аэропортах Казахстана внедрена система электронного удостоверения личности "E-doc-airport", позволяющая пассажирам проходить регистрацию и контроль без предъявления бумажных документов. На стадии внедрения биометрическая идентификация пассажиров, оптимизация маршрутов для сокращения времени полета и расхода топлива и цифровая услуга страхования при задержках рейсов. Это будет специальный сервис, внедренный в приложение по продаже авиабилетов, который позволит пассажирам страховать задержку и мгновенно получать выплаты в случае задержки рейса", – отметил он.

Что делать, если ваш авиарейс задержали, можно прочитать здесь.

Мадина Мамырханова
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