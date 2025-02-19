Зона для питомцев появится в Алматинском аэропорту

Президент аэропорта Алматы Гокер Косе на брифинге в правительстве 19 февраля 2025 года рассказал, какие меры будут приниматься для безопасной перевозки домашних питомцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили о случаях, которыми делились казахстанцы в социальных сетях, когда большое количество кошек сбегало из аэропортов. В связи с этим представители СМИ уточнили, каким образом наказываются сотрудники, допустившие такие инциденты, как часто это происходит, будут ли аэропорты вводить дополнительные меры для безопасности животных при перевозке.

"Для нас это был важный урок. Мы извлекли из данной ситуации определенные выводы. Мы прекрасно понимаем, что существуют проблемы с нашей стороны в отношении обработки багажа. Однако есть и сложности, связанные с поведением самих пассажиров, перевозящих своих питомцев, – они зачастую недостаточно подготовлены к этому", – прокомментировал Гокер Косе.

По его словам, сейчас в международном терминале создается зона для питомцев, которая будет работать в пилотном режиме.

"Там можно будет находиться вместе с питомцем, его покормить и совершить другие манипуляции, чтобы он чувствовал себя более спокойно. Потому что, как правило, находясь среди большого количества людей, животные могут запаниковать и искать укромное место, чтобы спрятаться. Чтобы они чувствовали себя спокойно, мы хотим запустить такой пилотный проект. Если пассажирам это понравится, то такую зону планируем открыть и в терминале для внутренних рейсов", – озвучил Гокер Косе.

17 сентября 2024 года стало известно, что волонтеры вернули кота Томаса хозяйке после длительных поисков. Он потерялся в Алматинском аэропорту еще в августе.