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Чудо в аэропорту Алматы: волонтеры вернули кота Томаса хозяйке после длительных поисков

кот поиски Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:36 Фото: pxhere
В Алматы волонтеры помогли хозяйке вернуть любимого кота Томаса, который потерялся в городском аэропорту еще в августе. Радостной вестью она поделилась с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Хозяйка обратилась за помощью в поисках кота 1 сентября 2024 года. Она заявила, что кот сбежал из переноски 21 августа при посадке в аэропорту.

"Я начала писать волонтерам, чтобы осветили эту историю, вдруг вылетающие его слышали или видели. Мне важна была любая информация", – уточнила девушка.

В результате о благополучном исходе спасательной "операции" волонтеры заявили 16 сентября.

"В любой ситуации всегда нужно оставаться человеком! Нас собралась нереально крутая команда! А не писали диванные комментарии, какая "плохая" у Томаса хозяйка! Мы шли и делали! Дежурили ночами, расклеивали объявления и прикармливали всех котов на районе! Переловили большинство черных котов, надевали на них ошейники, чтобы не спутать с Томасом. Спустя почти месяц – Томас найден", – говорится в сообщении неравнодушных алматинцев.

С благодарностью выступила и хозяйка кота. Она уточнила, что нашли его на стоянке у аэропорта. Только домашний любимец сильно похудел.

"После таких историй хочется верить в чудо", – подытожила она.

поиски кот Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:36

Фото: Instagram/stories/iolatta

Днем ранее, 16 сентября, сообщалось, что в Великобритании умерла кошка по кличке Рози. Она была неофициальной обладательницей титула самой старой кошки в мире. 1 июня 2024 года Рози исполнилось 33 года, что эквивалентно 152 человеческим годам.

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