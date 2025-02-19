Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных
Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев отметил, что соглашение подписано 25 марта 2024 года в Астане.
"В соответствии с соглашением стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности", – добавил он.
Соглашением предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных лиц и для отказа в ней. Так, для передачи осужденных лиц должны быть соблюдены три основных условия:
- осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух стран;
- наличие добровольного согласия осужденного о передаче;
- деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в обеих странах.
Между тем в передаче может быть отказано, если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может угрожать ее национальной безопасности, если осужденное лицо не возместило ущерб по приговору, а также если в стороне вынесения приговора в отношении осужденного лица осуществляется уголовное преследование.
"Реализация законопроекта повысит эффективность сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью и будет способствовать реинтеграции осужденных лиц в общество их гражданской принадлежности", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса Парламента РК.
Схожие договоры Казахстан заключил с 23 странами. В их числе Азербайджан, Украина, Туркменистан, КНР, Испания, Турция, Италия, Венгрия, Румыния, Индия, Иран, Сербия, Саудовская Аравия, Литва, Иордания, Монголия, Бразилия, ОАЭ, Республика Корея, Болгария, Северная Македония, Узбекистан, Кипр.