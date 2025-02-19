Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 19 февраля 2025 года ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц. Документ направлен на рассмотрение Cената, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев отметил, что соглашение подписано 25 марта 2024 года в Астане.

"В соответствии с соглашением стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности", – добавил он.

Соглашением предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных лиц и для отказа в ней. Так, для передачи осужденных лиц должны быть соблюдены три основных условия:

осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух стран;

наличие добровольного согласия осужденного о передаче;

деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в обеих странах.

Между тем в передаче может быть отказано, если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может угрожать ее национальной безопасности, если осужденное лицо не возместило ущерб по приговору, а также если в стороне вынесения приговора в отношении осужденного лица осуществляется уголовное преследование.

"Реализация законопроекта повысит эффективность сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью и будет способствовать реинтеграции осужденных лиц в общество их гражданской принадлежности", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса Парламента РК.

Схожие договоры Казахстан заключил с 23 странами. В их числе Азербайджан, Украина, Туркменистан, КНР, Испания, Турция, Италия, Венгрия, Румыния, Индия, Иран, Сербия, Саудовская Аравия, Литва, Иордания, Монголия, Бразилия, ОАЭ, Республика Корея, Болгария, Северная Македония, Узбекистан, Кипр.