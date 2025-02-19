#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.89
520.89
5.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.89
520.89
5.47
Общество

Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 13:00 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 19 февраля 2025 года ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц. Документ направлен на рассмотрение Cената, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев отметил, что соглашение подписано 25 марта 2024 года в Астане.

"В соответствии с соглашением стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности", – добавил он.

Соглашением предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных лиц и для отказа в ней. Так, для передачи осужденных лиц должны быть соблюдены три основных условия:

  • осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух стран;
  • наличие добровольного согласия осужденного о передаче;
  • деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в обеих странах.

Между тем в передаче может быть отказано, если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может угрожать ее национальной безопасности, если осужденное лицо не возместило ущерб по приговору, а также если в стороне вынесения приговора в отношении осужденного лица осуществляется уголовное преследование.

"Реализация законопроекта повысит эффективность сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью и будет способствовать реинтеграции осужденных лиц в общество их гражданской принадлежности", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса Парламента РК.

Схожие договоры Казахстан заключил с 23 странами. В их числе Азербайджан, Украина, Туркменистан, КНР, Испания, Турция, Италия, Венгрия, Румыния, Индия, Иран, Сербия, Саудовская Аравия, Литва, Иордания, Монголия, Бразилия, ОАЭ, Республика Корея, Болгария, Северная Македония, Узбекистан, Кипр.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане вспомнили о "ядовитых духах"
Общество
14:06, Сегодня
В Казахстане вспомнили о "ядовитых духах"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: