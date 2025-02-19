#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.89
520.89
5.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.89
520.89
5.47
Общество

Нужно привлечь к ответственности этого персонажа: аким Астаны пригрозил застройщику за долгострой

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 16:02 Скриншот/Бауыржан Муканов
Акиму Астаны Женису Касымбеку 19 февраля 2025 года на встрече с жителями района "Есиль" пожаловались на застройщика ЖК "Оникс комфорт", передает корреспондент Zakon.kz.

Дольщики сообщили, что уже пять лет не могут въехать в квартиры. Объект должны были сдать в 2022 году. Представитель застройщика заявил акиму, что сроки строительства – третий квартал 2024 года. Его слова вызвали возмущение со стороны жильцов.

"Я вас предупреждаю. Таких ребят много было, которые ходили уверенные, что они и дальше будут вот так за нос водить. И где они сейчас? Очень много строительных объектов и ребят, таких как вы, которых наняли. Понимаю, у вас, наверное, есть какие-то акционеры, эти ребята сейчас либо отбывают, либо в судах находятся. Все закончится также, понимаете? Если вы будете ходить и этих людей обманывать. И объект у вас заберут, и вы будете нести уголовную ответственность", – сказал Женис Касымбек, обращаясь к застройщику.

Он подчеркнул, что будет держать ситуацию на своем персональном контроле.

"Прошу прокуратуру и полицию это дело до логического завершения довести. Достроят они, не достроят, но то, что столько людей обманывают, нужно к уголовной ответственности привлечь конкретно этого персонажа и других ответственных людей", – заключил аким.

Ранее сообщалось, что акимат не будет помогать обманутым дольщикам достраивать дома.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Аким Астаны рассказал, как будет решать проблему с пробками в городе
Общество
17:14, Сегодня
Аким Астаны рассказал, как будет решать проблему с пробками в городе
Аким Астаны анонсировал изменения в стоимости парковки в центре города
Общество
16:55, Сегодня
Аким Астаны анонсировал изменения в стоимости парковки в центре города
В Казахстане подорожают билеты на поезда
Общество
16:53, Сегодня
В Казахстане подорожают билеты на поезда
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: