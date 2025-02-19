Нужно привлечь к ответственности этого персонажа: аким Астаны пригрозил застройщику за долгострой

Акиму Астаны Женису Касымбеку 19 февраля 2025 года на встрече с жителями района "Есиль" пожаловались на застройщика ЖК "Оникс комфорт", передает корреспондент Zakon.kz.

Дольщики сообщили, что уже пять лет не могут въехать в квартиры. Объект должны были сдать в 2022 году. Представитель застройщика заявил акиму, что сроки строительства – третий квартал 2024 года. Его слова вызвали возмущение со стороны жильцов.

"Я вас предупреждаю. Таких ребят много было, которые ходили уверенные, что они и дальше будут вот так за нос водить. И где они сейчас? Очень много строительных объектов и ребят, таких как вы, которых наняли. Понимаю, у вас, наверное, есть какие-то акционеры, эти ребята сейчас либо отбывают, либо в судах находятся. Все закончится также, понимаете? Если вы будете ходить и этих людей обманывать. И объект у вас заберут, и вы будете нести уголовную ответственность", – сказал Женис Касымбек, обращаясь к застройщику.

Он подчеркнул, что будет держать ситуацию на своем персональном контроле.

"Прошу прокуратуру и полицию это дело до логического завершения довести. Достроят они, не достроят, но то, что столько людей обманывают, нужно к уголовной ответственности привлечь конкретно этого персонажа и других ответственных людей", – заключил аким.

Ранее сообщалось, что акимат не будет помогать обманутым дольщикам достраивать дома.