Аким Астаны анонсировал изменения в стоимости парковки в центре города

Аким Астаны Женис Касымбек 19 февраля 2025 года на встрече с жителями района "Есиль" анонсировал изменения в стоимости парковки в центре города, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сейчас ведутся работы по передаче предприятия ТОО "Парковочное пространство Астаны" на баланс города.

"Будут определенные изменения по стоимости парковки в центре. Мы ведем конкретные переговоры по расторжению. Я надеюсь, что мы сможем это без суда решить. В случае, если коммерческая организация не согласится с нашим решением, то имеет право подать в суд", – сказал Женис Касымбек.

Он добавил, что предприниматели не получат больших компенсаций. Им вернут только вложенные средства. Для этого будет проведена оценка инвестиций.

Ранее сообщалось, что акимат Астаны обязали расторгнуть договор государственно-частного партнерства с ТОО "Парковочное пространство Астаны". При подписании договора с компанией установлены нарушения законодательства.