В Таразе следователь подделал документы и внес их в базу

Суд №2 города Тараз вынес приговор в отношении бывшего следователя полиции, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации доказательств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом установлено, что обвиняемый, будучи следователем, прекратил уголовное дело без проведения досудебного расследования, сфальсифицировав ряд процессуальных документов. В частности, он самостоятельно подготовил и подписал заявление о прекращении дела от имени потерпевшего, а также составил протоколы очной ставки, разъяснения причин прекращения дела и внес их в электронную базу.

Гособвинение запросило для подсудимого наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сам обвиняемый полностью признал вину. Потерпевший в свою очередь потребовал взыскать с него 400 тыс. тенге материального ущерба и 300 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда.

С учетом признания вины, раскаяния и наличия у подсудимого малолетних детей суд назначил ему 4 года ограничения свободы, пожизненно запретив занимать должности на госслужбе. Также он лишен специального звания "старший лейтенант" полиции.

Приговор вступил в законную силу.

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