Полиция Шымкента предупредила жителей о кибермошенниках

В Шымкенте проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 19 февраля в полиции, акция проходит в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) Anti-fraud и направлена на повышение осведомленности граждан о рисках, связанных с кибермошенничеством. Полицейские информируют население о распространенных схемах мошенников, а также обучают основам цифровой безопасности при совершении онлайн-покупок и использовании интернет-услуг.

Разъяснительная работа ведется в местах массового скопления людей – на рынках, в торговых центрах, на вокзалах, остановках и в парках. В крупных торговых точках через громкоговорители транслируются предупреждающие сообщения, а участковые инспекторы раздают памятки с инструкциями по защите персональных данных.

Ранее стало известно, что астанчанин стал жертвой мошеннической схемы и потерял миллион тенге.

