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Общество

Полиция Шымкента предупредила жителей о кибермошенниках

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 21:48 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 19 февраля в полиции, акция проходит в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) Anti-fraud и направлена на повышение осведомленности граждан о рисках, связанных с кибермошенничеством. Полицейские информируют население о распространенных схемах мошенников, а также обучают основам цифровой безопасности при совершении онлайн-покупок и использовании интернет-услуг. 

Разъяснительная работа ведется в местах массового скопления людей – на рынках, в торговых центрах, на вокзалах, остановках и в парках. В крупных торговых точках через громкоговорители транслируются предупреждающие сообщения, а участковые инспекторы раздают памятки с инструкциями по защите персональных данных.

Ранее стало известно, что астанчанин стал жертвой мошеннической схемы и потерял миллион тенге. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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