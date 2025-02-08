Полиция Алматы сделала важное заявление

В торговых домах Алматы предупреждают о растущей угрозе интернет-мошенничества. В связи с этим в ТРЦ города запущена профилактическая кампания, направленная на повышение осведомленности граждан, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, к профилактической работе первыми подключилась администрация двух крупных торговых центров, расположенных в Бостандыкском районе. С ними была проведена рабочая встреча и подписан соответствующий меморандум.

"К сожалению, преступность не стоит на месте. С каждым днем она обретает новые формы и методы. Увеличилось количество мошенничеств, совершаемых посредством интернета. В первую очередь это связано с тем, что граждане ограничили контакты, даже при сделках купли-продажи имущества. Удобнее стало делать это онлайн. Но, как показывает практика, такая форма не всегда безопасна. Увы, мало кто осознает проблемы информационной безопасности своих персональных данных, и как следствие – не соблюдает меры предосторожности. Силами правопорядка проводится работа, направленная на профилактику и активизацию борьбы с преступлениями, связанными с нарушением прав интеллектуальной собственности". Начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Мухамедали Сейсенулы

В торговых центрах размещены постеры по профилактике интернет-мошенничеств, а на электронных билбордах транслируется видеопродукт, предупреждающий о способах и видах интернет-афер.

"Информирован – значит, вооружен. В этих памятках подробно описаны наиболее популярные схемы преступного промысла мошенников и советы, как не попасться на удочку любителей легкой наживы. Цель – обезопасить общество от злоумышленников и профилактировать такого рода преступные проявления", – заключил Сейсенулы.