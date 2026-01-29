Давят и торопят: полиция показала, как мошенники обманывают казахстанцев за одну минуту

Департамент полиции Туркестанской области подготовил профилактический видеоролик, направленный на предупреждение интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

В полиции отмечают, что злоумышленникам нередко достаточно одной минуты, чтобы ввести человека в заблуждение и получить доступ к его деньгам или персональным данным. Мошенники используют различные схемы: звонят от имени знакомых, представляются сотрудниками банков или других организаций, предлагают товары по заниженным ценам, а также сообщают о якобы выигранных призах.

Правоохранительные органы напоминают, что любую подозрительную информацию необходимо перепроверять. При возможности рекомендуется связываться с отправителем через видеозвонок и не поддаваться на психологическое давление.

В полиции также подчеркивают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать SMS-коды, PIN-коды, номера банковских карт и другие персональные данные.

