Общество

Давят и торопят: полиция показала, как мошенники обманывают казахстанцев за одну минуту

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 18:49 Фото: freepik
Департамент полиции Туркестанской области подготовил профилактический видеоролик, направленный на предупреждение интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

В полиции отмечают, что злоумышленникам нередко достаточно одной минуты, чтобы ввести человека в заблуждение и получить доступ к его деньгам или персональным данным. Мошенники используют различные схемы: звонят от имени знакомых, представляются сотрудниками банков или других организаций, предлагают товары по заниженным ценам, а также сообщают о якобы выигранных призах.

Правоохранительные органы напоминают, что любую подозрительную информацию необходимо перепроверять. При возможности рекомендуется связываться с отправителем через видеозвонок и не поддаваться на психологическое давление.

В полиции также подчеркивают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать SMS-коды, PIN-коды, номера банковских карт и другие персональные данные.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества под видом "Казахтелекома".

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Полиция Шымкента предупредила жителей о кибермошенниках
21:48, 19 февраля 2025
Полиция Шымкента предупредила жителей о кибермошенниках
"Запомните их лица": казахстанцам показали мошенников
16:38, 11 апреля 2025
"Запомните их лица": казахстанцам показали мошенников
Мошенники обманывают казахстанцев по-новому
15:40, 03 сентября 2024
Мошенники обманывают казахстанцев по-новому
