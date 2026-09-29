Подорожает ли мясо в Казахстане – прогноз Минсельхоза

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова 29 сентября 2026 года на заседании правительства озвучила прогноз по ценам на мясо, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее мнению, оснований для роста цен нет.

"Средняя цена по республике за килограмм говядины составляет 3,8 тысячи тенге. В Астане от 3,8 тысячи до 4 тысяч и выше: на "Шапагате" мясо стоит 3,9 тысячи, в "Артеме" – 4,4 тысячи. При этом мы не видим никаких оснований для резкого роста", – сказала Хатепова.

Она заверила, что внутренний рынок полностью обеспечен за счет собственного производства.

"По итогам прошлого года мы 434 тысячи тонн говядины произвели, в текущем году мы тоже видим рост объемов производства. Поэтому оснований для резкого роста цен мы не видим", – подчеркнула вице-министр.

Ранее мы писали, что цены на мясо в Казахстане резко сбавили темпы роста.