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Общество

Проблемы с усыновлением детей-сирот поднял депутат

Дети, сироты, усыновление, проблемы, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 12:44 Фото: pexels
Геннадий Шиповских 20 февраля 2025 года в Сенате в своем депутатском запросе обозначил проблемы, связанные с административными барьерами в процессе усыновления и недостаточной эффективностью системы защиты детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По информации депутата, в последние годы, несмотря на меры, предпринимаемые государством, процесс усыновления идет слишком медленно. В очереди на усыновление стоят более 5 тысяч граждан, однако в 2023 году было усыновлено лишь 194 ребенка, а в 2024 году – 153.

"Эти цифры свидетельствуют о наличии значительных бюрократических препятствий, которые замедляют процесс усыновления, несмотря на растущую потребность в семейном воспитании для детей-сирот", – дополнил он.

Он подчеркнул, что дети-сироты – это самая уязвимая группа, и каждый из них заслуживает того, чтобы быть воспитанным в полноценной семье.

"Мы обязаны улучшить систему усыновления, устранить бюрократические барьеры и обеспечить прозрачность всех процессов, чтобы дать детям шанс на нормальное будущее. Для повышения эффективности усыновления необходимо упростить процесс и внедрить цифровизацию, чтобы сделать его более доступным и прозрачным для граждан. И для эффективного решения проблемы требуется усиление поддержки кандидатов в усыновители и ужесточение контроля в сфере защиты прав детей-сирот", – продолжил сенатор.

Шиповских считает, что также необходимо усилить политику воспитания детей-сирот в семейной среде, совершенствовать систему опеки и патронатного воспитания, а также увеличить финансовую поддержку патронатных воспитателей.

"Важно усилить общественный контроль и привлечь общественные организации и активистов для обеспечения прозрачности процесса усыновления. Кроме того, необходимо усилить борьбу с незаконными действиями в сфере усыновления и ввести строгие меры контроля для снижения коррупционных рисков", – заключил депутат.

25 января 2025 года стало известно, что защиту прав детей-сирот расширят в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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