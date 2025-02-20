Казахмыс оказывает всестороннюю поддержку семьям погибших шахтеров

В связи с трагедией на руднике "Жомарт" компания "Казахмыс" оперативно организовала поддержку для семей погибших работников.

Был создан внутренний штаб, координирующий все необходимые мероприятия, включая выплаты компенсаций, транспортировку тел, помощь с кредитными обязательствами и трудоустройством членов семей.

Руководство компании посетило семьи погибших, выразив соболезнования. Также компания взяла на себя расходы по транспортировке тел в различные регионы Казахстана. По просьбе родных тела трех горняков доставлены в Туркестанскую и Карагандинскую области, остальные в г. Жезказган и Сатпаев.

В ближайшее время будут организованы встречи с семьями для обсуждения вопросов трудоустройства и улучшения жилищных условий.

Выплаты по договорам страхования

Вопрос безопасности работников на производстве, защита их жизни и здоровья всегда был и остается наивысшим приоритетом для ТОО "Корпорация Казахмыс", которое уделяет этому особое внимание.

Корпорация Казахмыс застраховало своих работников в компании по страхованию жизни "KM Life" как по обязательному страхованию, так и по добровольному страхованию работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей.

Это решение изначально было принято в целях обеспечения полноценной финансовой защиты своих работников и их семей от последствий подобных случаев.

Страховая компания "KM Life" гарантирует своевременное выполнение всех своих обязательств в полном объеме по договорам обязательного и добровольного страхования.

Учитывая, что у каждого погибшего шахтера имелись дети на иждивении, их семьям от страховой компании "KM Life" будут назначены страховые выплаты по случаю потери кормильца. Размер страховой выплаты зависит от количества иждивенцев погибшего кормильца и величины среднемесячной заработной платы. Данные выплаты будут оплачиваться ежемесячно до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении до 23 лет. Также выплаты будут назначены неработающим матерям, осуществляющим уход за детьми в возрасте до 14 лет.

Размеры страховых выплат, выплачиваемые иждивенцам погибшего кормильца, ежегодно увеличиваются пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции.

Кроме того, семьи погибших шахтеров имеют право на единовременную выплату на погребение от страховой компании "KM Life" в размере 100 МРП.

Обязательства в рамках Коллективного договора

Вместе с тем, согласно коллективному договору, семьям погибших были перечислены единовременные выплаты в размере 550 МРП или 2,2 млн тенге на погребение. В дальнейшем им будут выплачены 10-кратные годовые оклады, сумма которых составит от 84 до 141 млн тенге.

Также предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей и иные виды помощи по обращению членов семьи.

Вместе с тем, ведется оценка задолженности погибших шахтеров перед банками. Направлены письма в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК на уточнение всех долговых обязательств погибших и их близких родственников. На текущий момент выявлены кредиты и ипотеки на общую сумму 47,5 млн тенге в Bank RBK, Kaspi и Halyk Bank. Ведется работа по их погашению.

Расследование причин происшествия

Отметим, что первоначальной версией было – обрушение. Но после спуска аварийно-спасательных бригад выяснено, что обрушений нет.

Работа рудника приостановлена на время расследования. Ведется анализ причин инцидента, связанного с выбросом природного газа. Компания активно сотрудничает с Правительственной комиссией и следственными органами и намерена внести корректировки в свои стандарты безопасности.

За последние три года "Казахмыс" инвестировал более 87 млрд тенге в охрану труда, а на 2025 год запланировано финансирование в размере 38 млрд тенге. Компания подчеркивает, что безопасность работников остается ее приоритетом.