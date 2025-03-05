Казахмыс погасил все кредиты семьям погибших шахтеров

Корпорация "Казахмыс" продолжает оказывать всестороннюю помощь семьям шахтеров в рамках исполнения обязательств Коллективного договора и программы страхования жизни.

Так, семьям выплачены суммы в размере основных долгов перед банками второго уровня и микрофинансовыми организациями. Общая сумма выплат составила порядка 90 млн тенге. Далее семьи самостоятельно должны погасить задолженность перед финансовыми организациями.

Кроме того, ранее Казахмыс уже выплатил всем семьям пособие в размере 10-кратного годового заработка (от 84 до 142 млн тенге) и 550 МРП (2,2 млн тенге) для организации похорон.

Помимо этого, страховая компания АО "KM Life" выплатила каждой семье 100 МРП на погребение. Также планируются ежемесячные страховые выплаты по потере кормильца в сумме от 524 до 951 тыс. тенге по достижении 23-летнего возраста детей. Вместе с тем сейчас на рассмотрении находится вопрос о трудоустройстве родственников и оплаты обучения детей-студентов в казахстанских вузах.