В области Улытау помогут семьям шахтеров, погибших на руднике "Жомарт"

Акимат области Улытау окажет семьям и близким работников, погибших на руднике, всю необходимую психологическую и социальную поддержку, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акима области, будут приняты все необходимые меры для оказания поддержки семьям погибших, которые потеряли своих близких в этот внезапный и трагический момент.

В связи с трагедией аким области Дастан Рыспеков выразил соболезнования.

"Эта трагедия глубоко потрясла всех нас. Тяжелое событие стало невосполнимой утратой для нескольких семей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Ваше горе – это общая боль для всех нас", – говорится в телеграмме соболезнования.

Часами ранее компания "Казахмыс" заявила об оказании материальной помощи семьям погибших на руднике "Жомарт".