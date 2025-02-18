"Казахмыс" окажет материальную помощь семьям погибших на руднике "Жомарт"
Фото: Zakon.kz
Компания "Казахмыс" окажет семьям погибших на руднике "Жомарт" всю необходимую помощь, предусмотренную коллективным договором, сообщает Zakon.kz.
В целях социальной и материальной поддержки, в том числе компенсации морального вреда, семьям погибших будут выплачены 10-кратный средний годовой заработок работника, а также более 2 млн тенге на организацию похорон, передает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
Также предусмотрены:
- ежемесячные выплаты по потере кормильца;
- оплата обучения детей;
- погашение кредитов и займов погибших работников;
- иные виды помощи по обращению членов семьи.
"Руководство и коллектив "Казахмыс" приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.
Ночью 18 февраля обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Поиски седьмого продолжаются.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript