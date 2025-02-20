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Общество

Эксперт назвал урон Казахстану от атаки на КТК

Эксперт Олжас Байдильдаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 14:47 Фото: gov.kz
Член общественного совета Министерства энергетики РК Олжас Байдильдинов 20 февраля 2025 года в Мажилисе прокомментировал ситуацию с атакой беспилотников на нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает Zakon.kz.

Он подсчитал, что Казахстан может недоэкспортировать порядка 2,7-3 млн тонн нефти относительно тех объемов, которые были. Соответственно, это довольно большие суммы.

"Это опять-таки нагрузка на наш бюджет, который, как вы знаете, сейчас является дефицитным. И, естественно, эта ситуация очень плохо влияет на нашу нефтегазовую отрасль, на инвестпривлекательность. Казахстан должен обозначить свою позицию и должен, как минимум, потребовать возмещение ущерба от украинской стороны", – заявил Олжас Байдильдинов.

Он считает, что как таковых выгодополучателей от этой ситуации нет. Цены на нефть не отреагировали на атаку и возникает вопрос: какие политические цели преследовала Украина, атакуя нефтепровод.

"КТК не находился под защитой ПВО, потому что это объект гражданской мирной инфраструктуры. Более того, это международный консорциум. Соответственно, к нему не может быть применено военных действий, атак и так далее", – добавил эксперт.

Он считает, что Украина преследовала цель "насолить американским компаниям". В основном из Казахстана экспортируется их нефть, чтобы показать, что США нельзя договариваться с Россией без Украины.

"Я думаю, это основной мотив, потому что иных каких-то целей или мотивов, невозможно вычленить. Эта нефть не шла на фронт, эта нефть не идет на российскую переработку, это исключительно нефть, которая направляется на европейский НПЗ", – сообщил Олжас Байдильдинов.

Он подчеркнул, что урон бюджету Казахстана от атаки составляет примерно 300 млрд тенге. Это бюджет небольшого города или области. И казахстанцы могут почувствовать снижение качества жизни.

"Конечно, трудно сказать, что у нас из-за этого что-то изменится, но, как минимум, тенге может потерять сколько-то процентов к доллару, потому что это все-таки напрямую влияет на курс", – заключил он.

В ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, в результате чего была нарушена работа НПС. 18 февраля в ПАО "Транснефть" заявили, что из-за повреждений прокачка нефти из Казахстана по КТК может снизиться на 30%.

В МИД Казахстана отметили, что обсудят ситуацию с украинскими партнерами по дипломатическим каналам.

Бауыржан Муканов
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