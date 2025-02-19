МИД Казахстана об атаке беспилотников на КТК: Это очень важный вопрос для экономики

В Министерстве иностранных дел Казахстана 19 февраля 2025 года прокомментировали атаку беспилотников на нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), передает корреспондент Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ситуацию обсудят с украинскими партнерами.

"Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам", – сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в среду.

В ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, в результате чего была нарушена работа НПС. 18 февраля в ПАО "Транснефть" заявили, что из-за повреждений прокачка нефти из Казахстана по КТК может снизиться на 30%.