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Общество

Как в Казахстане реконструируют пограничные пункты

Заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Толеужан Джунусов, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 16:33 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Толеужан Джунусов 20 февраля 2025 года в Мажилисе рассказал, как в Казахстане реконструируют пограничные пункты, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в стране есть 101 пункт пропуска, в том числе свыше 50 автомобильных, 27 железнодорожных, 19 авиационных, а также речные и морские пункты пропуска. Все они строились в 90-е и начале 2000 годов.

"С 2010 года у нас в два раза увеличилось количество людей в прохождении границы и в три раза увеличилось количество транспорта. И сейчас эта структура уже физически не позволяет пропускать. Например, пункт пропуска "Карасу" на кыргызской границе. По нашим требованиям я могу пропускать в день 96 машин. Мы же пропускаем 700-800 машин. Понимаете? Если я сейчас буду требовать как положено, то создадим коллапс на границе", – сказал Толеужан Джунусов.

Он отметил, что планируется реконструкция 29 пунктов пропуска на границе с Россией и восьми пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном. В этом году завершается реконструкция пяти пунктов пропуска на границе с Китаем, четырех – на границе с Узбекистаном и одного – на границе с Туркменистаном. Всего требуется 1,7 трлн тенге.

"Если бюджет всей страны 21 триллион, это доходная часть бюджета, 24 триллиона, это расходная часть. Сказать, дайте 2-3 триллиона, наверное, неправильно, потому что надо же и  дороги строить, и школы строить, и инфраструктуру делать. Нам пока выделили 370 млрд тенге на пять лет", – пояснил Толеужан Джунусов.

Он добавил, что средства пойдут на полное техническое обустройство границы, включая строительство пунктов пропуска, пограничных застав, оснащение их техникой и дронами.

Комплексный план по реконструкции пунктов пропуска утвержден, подписан, финансирование выделено. В этом году на эти цели направлено 50 млрд тенге. На сегодня реконструировали три пункта пропуска. Эта работа будет вестись поэтапно до 2030 года и позволит значительно улучшить сервис на границе.

Ранее сообщалось, что девять автомобильных пунктов пропуска модернизируют в Казахстане. 

Бауыржан Муканов
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