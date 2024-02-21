В Казахстане утвердили опознавательные знаки для судов Пограничной службы
Так, основной опознавательный знак представляет собой наклонную двухцветную полосу цветов Государственного флага РК общей шириной 1/20 части длины судна по конструктивной ватерлинии, при этом цветовые полосы наносятся по направлению от носовой в кормовую часть судна в следующей последовательности:
- полоса голубого цвета шириной 1/40 общей длины двухцветной полосы;
- полоса цвета золота шириной 1/10 общей длины двухцветной полосы;
- полоса голубого цвета шириной 7/8 общей длины двухцветной полосы.
Полоса наклонена верхней частью в нос судна на 70 градусов относительно конструктивной ватерлинии.
Дополнительными опознавательными знаками судна являются четко различаемые бортовые надписи и бортовой номер.
Так, бортовая надпись JAǴALAÝ KÚZETİ наносится шрифтом Arial белого цвета. Высота букв надписи – 1/3 высоты надводного борта на мидель-шпангоуте. Длина надписи – 1/5 длины конструктивной ватерлинии.
Бортовая надпись COAST GUARD наносится на верхнюю часть бортовой поверхности надстройки шрифтом "Arial" черного цвета. Высота букв надписи – 1/3 высоты бортовой надписи. Длина надписи – 1/4 длины бортовой надписи.
Дополнительный опознавательный знак, бортовой номер, обозначается трехзначным числом и наносится шрифтом "Arial" белого цвета на расстоянии в 1/5 длины конструктивной ватерлинии от форштевня, симметрично по высоте надводного борта. Высота цифр бортового номера – 1/2 высоты надводного борта.
Надстройки и мачты окрашиваются белым цветом, надводный борт и фальшборт – темно-зеленым цветом.
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По своему назначению опознавательные знаки судов Пограничной службы подразделяются на основной и дополнительные.
Основной опознавательный знак применяется для определения принадлежности судна к РК и располагается на борту судна, в носовой его части.
Дополнительные опознавательные знаки применяются для определения принадлежности судна к Пограничной службе КНБ РК.
Дополнительные опознавательные знаки, бортовые надписи JAǴALAÝ KÚZETİ и COAST GUARD, наносятся на самоходные суда водоизмещением свыше 15 тонн.
Надпись располагается симметрично: по горизонтали относительно мидель-шпангоута, по вертикали относительно высоты надводного борта.
Дополнительный опознавательный знак бортовой номер наносится на расстоянии в 1/5 длины конструктивной ватерлинии от форштевня, симметрично по высоте надводного борта.
Расстояние между форштевнем и основанием бортового опознавательного знака равно 1/3 части длины судна по конструктивной ватерлинии.
Внешняя окраска наносится на поверхность надводного борта, фальшборта, надстроек и мачт.
В случаях, когда в силу конструктивных особенностей основной и дополнительные опознавательные знаки не могут быть нанесены на надводном борту судна, последние размещаются на его надстройке в максимально допустимых пропорциях.
Приказ вводится в действие со 2 марта 2024 года.