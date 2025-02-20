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Общество

Жительница Мангистауской области отсудила у экс-мужа алименты на свое содержание

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 02:20 Фото: Zakon.kz
С жителя Мангистауской области взыскали алименты на содержание бывшей супруги в размере 15 МРП (58 980 тенге) до достижения трехлетнего возраста их общих детей, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, об этом сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области.

Специализированный межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданки О. к гражданину Ж. Она требовала, чтобы он выплачивал ей алименты на ее содержание до того момента, пока их общие дети, родившиеся в 2022 и 2023 годах, не достигнут трехлетнего возраста.

В своем иске О. просила суд обязать Ж. выплачивать ей алименты в размере 80 месячных расчетных показателей (314 560 тенге). Ответчик Ж., будучи отцом несовершеннолетних детей, материально не обеспечил должным образом своих несовершеннолетних детей и семью.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. При вынесении решения он учел материальное положение ответчика. Поэтому с него взыскали алименты в размере 15 МРП (58 980 тенге).

Ранее стало известно, платит ли бывший муж Ерке Есмахан алименты.

Аксинья Титова
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