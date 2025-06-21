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Общество

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 22 по 24 июня

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 17:29 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 22 по 24 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 22 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +25+27°.
  • 23 июня: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +19+21°.
  • 24 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 22 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +30+32.
  • 23 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.
  • 24 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 22 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +35+37°.
  • 23 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +35+37°.
  • 24 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +37+39°.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящее воскресенье, 22 июня 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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