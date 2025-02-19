Потепление в Алматы и Шымкенте, морозы в Астане: прогноз погоды на 20-22 февраля

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту с 20 по 22 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в ближайшие три дня в столице сохранятся морозы, а в двух крупнейших мегаполисах заметно потеплеет.

Прогноз погоды по Астане

20 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -4-6°С.

переменная облачность, временами небольшой снег, туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -4-6°С. 21 февраля: переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С.

переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С. 22 февраля: переменная облачность, небольшой снег, поземок. Ветер северо-востчоный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С.

Прогноз погоды по Алматы

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +4+6°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +4+6°С. 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С. 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1°С +1°С, днем +12+14°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1°С +1°С, днем +12+14°С. 21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С. 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С.

Материал по теме Природа может преподносить сюрпризы: какой будет весна в Казахстане

Ранее синоптики рассказали, что с 20 по 22 февраля 2025 года жители Казахстана почувствуют резко континентальный климат: на севере сохранится морозная погода, а на юге ожидается потепление.