Активный циклон с осадками и теплом прорывается в Казахстан

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", с 22 по 24 февраля 2025 года через территорию Казахстана пройдет серия активных циклонов, сопровождающихся осадками, сообщает Zakon.kz.

Так, на западе и северо-западе страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. В этих регионах также прогнозируется повышение температуры воздуха, и даже в северных областях в дневные часы возможны слабоположительные температуры.

В то же время на юго-востоке и востоке страны отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков.

Ранее метеорологи предоставили подробный прогноз погоды с 21 по 23 февраля 2025 года в трех крупнейших городах страны. К примеру, пока в Астане ощущается мороз и прогнозируют осадки, в Алматы и Шымкенте уже вовсю чувствуется приближение весны.

Тем временем на Актау обрушилась непогода. Местные жители делятся кадрами редкого для этого региона снега.