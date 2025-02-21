Активный циклон с осадками и теплом прорывается в Казахстан
Фото: pexels
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", с 22 по 24 февраля 2025 года через территорию Казахстана пройдет серия активных циклонов, сопровождающихся осадками, сообщает Zakon.kz.
Так, на западе и северо-западе страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. В этих регионах также прогнозируется повышение температуры воздуха, и даже в северных областях в дневные часы возможны слабоположительные температуры.
В то же время на юго-востоке и востоке страны отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков.
Ранее метеорологи предоставили подробный прогноз погоды с 21 по 23 февраля 2025 года в трех крупнейших городах страны. К примеру, пока в Астане ощущается мороз и прогнозируют осадки, в Алматы и Шымкенте уже вовсю чувствуется приближение весны.
Тем временем на Актау обрушилась непогода. Местные жители делятся кадрами редкого для этого региона снега.
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