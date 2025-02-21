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Общество

22 февраля в Астане временно изменят схему движения из-за крупных матчей

Автобусная остановка, пассажиры, люди на остановке, зима , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 15:44 Фото: Zakon.kz
В субботу, 22 февраля, в Астане состоятся два крупных спортивных события: матч за Суперкубок Казахстана по футболу и игра ХК "Барыс". В связи с этим ожидается высокая загруженность дорог, и для удобства горожан будут введены временные изменения в организации движения.

Как сообщает официальный сайт акимата, футбольный матч "Кайрат" vs "Актобе" пройдет на стадионе "Астана Арена" в 15:00, хоккейный матч ХК "Барыс" состоится на стадионе "Барыс Арена" в 17:00 часов.

Для равномерного распределения транспортного потока въезды и выезды к аренам будут организованы по отдельным маршрутам:

  • Для зрителей футбольного матча – движение будет осуществляться только через проспект Қабанбай батыр.
  • Для болельщиков хоккейного матча – заезд и выезд возможен только через проспект Туран.

Фото: акимат города Астаны

Ограничения на движение начнут действовать за несколько часов до начала матчей и сохранятся до их завершения. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки. При возможности используйте общественный транспорт, чтобы избежать неудобств.

Акимат города Астаны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к временным изменениям и учитывать их при планировании маршрутов.

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
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