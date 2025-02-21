22 февраля в Астане временно изменят схему движения из-за крупных матчей
Как сообщает официальный сайт акимата, футбольный матч "Кайрат" vs "Актобе" пройдет на стадионе "Астана Арена" в 15:00, хоккейный матч ХК "Барыс" состоится на стадионе "Барыс Арена" в 17:00 часов.
Для равномерного распределения транспортного потока въезды и выезды к аренам будут организованы по отдельным маршрутам:
- Для зрителей футбольного матча – движение будет осуществляться только через проспект Қабанбай батыр.
- Для болельщиков хоккейного матча – заезд и выезд возможен только через проспект Туран.
Фото: акимат города Астаны
Ограничения на движение начнут действовать за несколько часов до начала матчей и сохранятся до их завершения. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки. При возможности используйте общественный транспорт, чтобы избежать неудобств.
Акимат города Астаны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к временным изменениям и учитывать их при планировании маршрутов.
Фото: акимат города Астаны