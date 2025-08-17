#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Общество

Несколько автобусных маршрутов в Астане временно изменили схему движения

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 21:18 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане временно скорректированы схемы движения общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной компании City Transportation Systems, перекрыт проезд к остановочному пункту "Азамат Қонақ Үйі". В связи с этим автобусы №41, 48, 51, 64 и 72 не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на указанной остановке.

Кроме того, временно закрыт проезд к остановочным пунктам "Отан қорғаушылар монументі" и "Орбита СО". В результате автобусы № 3, 4, 4А, 23, 25, 28, 31, 48, 71, 73 и 503 также не будут обслуживать данные остановки.

Вместе с тем изменены схемы движения маршрутов №4, 4А, 23, 31, 44, 71 и 73.

А ранее в Астане открылась ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народного ремесла Согдийской области Таджикистана. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
На Западе Казахстана осудили мужчину, выдававшего себя за блогера и общественника
Общество
20:06, Сегодня
На Западе Казахстана осудили мужчину, выдававшего себя за блогера и общественника
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 18 по 20 августа
Общество
17:41, Сегодня
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 18 по 20 августа
Синоптики назвали регион, который останется без дождей в понедельник
Общество
16:10, Сегодня
Синоптики назвали регион, который останется без дождей в понедельник
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: