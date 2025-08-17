Несколько автобусных маршрутов в Астане временно изменили схему движения

В Астане временно скорректированы схемы движения общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной компании City Transportation Systems, перекрыт проезд к остановочному пункту "Азамат Қонақ Үйі". В связи с этим автобусы №41, 48, 51, 64 и 72 не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на указанной остановке.

Кроме того, временно закрыт проезд к остановочным пунктам "Отан қорғаушылар монументі" и "Орбита СО". В результате автобусы № 3, 4, 4А, 23, 25, 28, 31, 48, 71, 73 и 503 также не будут обслуживать данные остановки.

Вместе с тем изменены схемы движения маршрутов №4, 4А, 23, 31, 44, 71 и 73.

