Президент вручил награды победительницам конкурса "Ару-Ана"

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев вручил награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества в шести номинациях, сообщает Zakon.kz.

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