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Президент вручил награды победительницам конкурса "Ару-Ана"

Токаев поздравил конкурсанток &quot;Ару Ана&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 17:36 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев вручил награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества в шести номинациях, сообщает Zakon.kz.

Лауреатами конкурса лучших женских проектов "Ару-Ана" стали:

  1. В номинации "Лучший проект по развитию сельских женщин" – Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна.
  2. В номинации "Лучший проект в сфере науки" – Шакуликова Гульзада Танирбергеновна.
  3. В номинации "Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания" – Ахмеджанова Алия Серкболовна.
  4. В номинации "Лучший проект по популяризации национального культурного наследия" – Михалева Анастасия Анатольевна.
  5. В номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" – Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна.
  6. В номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" – Едилбекова Мадина Едилбековна.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с наступающим праздником 8 Марта.

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