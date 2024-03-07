Президент вручил награды победительницам конкурса "Ару-Ана"
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев вручил награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества в шести номинациях, сообщает Zakon.kz.
Лауреатами конкурса лучших женских проектов "Ару-Ана" стали:
- В номинации "Лучший проект по развитию сельских женщин" – Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна.
- В номинации "Лучший проект в сфере науки" – Шакуликова Гульзада Танирбергеновна.
- В номинации "Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания" – Ахмеджанова Алия Серкболовна.
- В номинации "Лучший проект по популяризации национального культурного наследия" – Михалева Анастасия Анатольевна.
- В номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" – Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна.
- В номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" – Едилбекова Мадина Едилбековна.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с наступающим праздником 8 Марта.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript