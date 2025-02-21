Десятки сел остались без света в Карагандинской области: аким сделал заявление

Аким Шетского района Карагандинской области Мухит Мухтаров, где ввели режим чрезвычайной ситуации местного масштаба из-за проблем с энергоснабжением, 21 февраля сообщил, что уже 14 сел из 27 подключены к электричеству, передает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Уважаемые жители! Мы принимаем все необходимые меры для восстановления электроэнергии. Для ремонтных работ привлечены местные специалисты. Из 27 сел, в которые подается электричество от линии "Шет Энерго", подключено 14. Работы продолжаются, и мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение в оставшихся населенных пунктах. Что касается "Шет Энерго", то будет проведена полная ревизия сетей", – рассказал аким.

По его словам, для выявления аварийных участков привлекут аккредитованные компании.

"Все это делается в рамках законодательства. Сейчас наша главная цель — не только оперативное восстановление, но и создание надежной системы энергоснабжения, что обеспечит стабильность и комфорт для наших жителей", – заключил Мухит Мухтаров.

Ранее сообщалось, что компания "Шет-Энерго" не выполняет требований АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" по передаче электроэнергии. В связи с этим в районе вынуждены вводить ограничения по подаче электроэнергии.