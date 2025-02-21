После аварии в Карагандинской области десятки сел снова получили электричество

Электроснабжение в ночь на 22 февраля полностью восстановили в селах Карагандинской области. Об этом сообщили в областном акимате, передает Zakon.kz.

"Работы завершены. Всех подключили", – рассказали в акимате.

Ранее сообщалось, что в Шетском районе ввели режим чрезвычайной ситуации местного масштаба из-за проблем с энергоснабжением. В местном акимате заявили, что компания "Шет-Энерго" не выполняет требований АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" по передаче электроэнергии. В связи с этим в районе вынуждены вводить ограничения по подаче электроэнергии. Позже аким этого района сделал заявление по этой ситуации.