#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
502.47
525.83
5.68
Общество

После аварии в Карагандинской области десятки сел снова получили электричество

Лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 00:37 Фото: unsplash
Электроснабжение в ночь на 22 февраля полностью восстановили в селах Карагандинской области. Об этом сообщили в областном акимате, передает Zakon.kz.
"Работы завершены. Всех подключили", – рассказали в акимате. 

Ранее сообщалось, что в Шетском районе ввели режим чрезвычайной ситуации местного масштаба из-за проблем с энергоснабжением. В местном акимате заявили, что компания "Шет-Энерго" не выполняет требований АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" по передаче электроэнергии. В связи с этим в районе вынуждены вводить ограничения по подаче электроэнергии. Позже аким этого района сделал заявление по этой ситуации. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: