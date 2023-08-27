В Карагандинской области девять сел остались без электричества

27 августа в 00:23 поступило сообщение о пожаре в Шетском районе в селе Кошкарбай по улице Бугылы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, на открытой территории произошло горение трансформаторного масла и сгораемых частей трансформатора на площади 25 кв. м.

"Пожар ликвидирован в 02:48. В результате произошло отключение электричества в 9-ти селах: Кошкарбай, Аксу, Шопа, Кызылкой, Аккияк, Талды, Берекетти, Жанажурт и Дерипсал", – рассказали в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел еще на одной шахте в Карагандинской области.

