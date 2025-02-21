ЧС ввели в районе Карагандинской области: угроза энергокатастрофы

В Шетском районе Карагандинской области ввели режим чрезвычайной ситуации местного масштаба из-за проблем с энергоснабжением, сообщает Zakon.kz.

По информации районного акима Мухита Мухтарова, компания "Шет-Энерго" не выполняет требований АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" по передаче электроэнергии. В связи с этим в районе вынуждены вводить ограничения по подаче электроэнергии.

"На сегодняшний день ситуация с компанией "Шет-Энерго" остается непростой. На протяжении многих лет компания не вкладывалась в модернизацию электросетей, что приводило и приводит к систематическим перебоям с электричеством. Люди страдают от частых отключений, остаются не только без света, но и тепла. Регулярно мы получаем множество жалоб на работу данной компании от жителей района", – написал в Instagram аким 21 февраля.

Несмотря на постоянные предупреждения, качество услуг "Шет-Энерго" не повышалось.

"В этой связи акимат района вынужден объявить режим ЧС местного масштаба для восстановления подачи электроэнергии. Этот шаг направлен на то, чтобы восстановить порядок в сфере энергоснабжения, обеспечить качественные услуги в районе. Жителям нужно надежное электричество, а не постоянные аварии и оправдания со стороны частной компании. Прошу жителей набраться терпения, мы принимаем все меры для стабилизации ситуации", – обратился Мухтаров.

Похожая проблема у жителей пригорода Актобе, которые уже устали от постоянных отключений электричества. Люди утверждают, что сидят без света почти каждый день.