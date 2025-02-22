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Общество

Аферисты выдали себя за руководителя и похитили 11 млн тенге у медработника в Кокшетау

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 19:09 Фото: Zakon.kz
В Кокшетау зарегистрированы факты мошенничества, в результате которых местные жители лишились крупных денежных сумм, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Так, 13 февраля жертвой интернет-мошенников стала медицинский работник. По данным полиции, злоумышленники, действуя от имени руководителя потерпевшей, убедили ее перевести на их счета 11,1 млн тенге под предлогом защиты средств на депозите.

Еще двое жителей Кокшетау стали жертвами мошенников, использовавших схему обмана пенсионеров. Им сообщили, что их близкие попали в дорожно-транспортные происшествия, и потребовали деньги якобы для их лечения. В результате 82-летний мужчина передал неизвестному курьеру 7 000 000 тенге, а 80-летняя женщина — 552 000 тенге.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Полиция призывает граждан к бдительности и напоминает о необходимости проверять информацию, поступающую от неизвестных лиц, прежде чем совершать финансовые операции.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Уральске супруги-мошенники предлагали фальшивые схемы обналичивания денег. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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