#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.73
502.98
5.35
Общество

"Вы должны 25 млн тенге": звонок о "посылке" обернулся катастрофой для казахстанца

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 18:08 Фото: Zakon.kz
Житель Державинска в Акмолинской области стал жертвой изощренной аферы, лишившись крупной суммы денег после обычного звонка "из доставки". Об этом 5 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, схема обмана началась стандартно: незнакомец связался с мужчиной под предлогом вручения посылки. Для подтверждения получения потерпевший, не заподозрив подвоха, продиктовал собеседнику код, поступивший в SMS-сообщении.

Получив доступ к персональным данным, аферисты мгновенно перешли ко второму этапу. С акмолинцем связался якобы представитель банка.

"Незнакомец сообщил, что на имя мужчины якобы оформлен кредит на 25 млн тенге. Чтобы "аннулировать" его, потерпевшему предложили оформить новый денежный кредит. Злоумышленники намеренно удерживали мужчину в состоянии стресса и не давали ему возможности спокойно оценить происходящее. Более того, под предлогом соблюдения конфиденциальности они убедили его написать расписку о неразглашении информации", – говорится в сообщении.

В итоге под полным психологическим контролем аферистов пострадавший успел оформить два кредита и перевести на чужие счета более 1,9 млн тенге.

Сейчас по данному факту полиция проводит расследование, оперативники устанавливают личности всех участников преступной схемы.

Стражи порядка в очередной раз напоминают: сотрудники ни банков, ни правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета", оформлять встречные займы или сообщать секретные коды из SMS. При любых подозрительных звонках необходимо сразу прервать разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру банка.

Другой казахстанке удалось через суды избавиться от микрокредитов, которые "повесили" на нее путем мошенничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Фото: akorda.kz
18:49, Сегодня
Токаев встретил в столичном аэропорту султана Омана
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
00:13, 02 сентября 2026
Лжеброкеры обещали пожилому казахстанцу большие доходы и оставили его без 2,5 млн тенге
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
19:09, 22 февраля 2025
Аферисты выдали себя за руководителя и похитили 11 млн тенге у медработника в Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
19:04, Сегодня
Победитель Almaty Open Медведев получил дисквалификацию на турнире в Пекине
Фото: НОК РК
18:44, Сегодня
Михаил Шайдоров узнал свою позицию в обновлённом рейтинге ISU
Фото: КФФ
18:10, Сегодня
Наурызбек Жагоров поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Фарерскими островами
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван'т Шкип и медиаофицер сборной Алимжан Тасболатулы
17:50, Сегодня
"Все матчи Казахстана были близкими": Джон ван’т Шкип ответил на вопросы журналистов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: