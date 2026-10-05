"Вы должны 25 млн тенге": звонок о "посылке" обернулся катастрофой для казахстанца

Житель Державинска в Акмолинской области стал жертвой изощренной аферы, лишившись крупной суммы денег после обычного звонка "из доставки". Об этом 5 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, схема обмана началась стандартно: незнакомец связался с мужчиной под предлогом вручения посылки. Для подтверждения получения потерпевший, не заподозрив подвоха, продиктовал собеседнику код, поступивший в SMS-сообщении.

Получив доступ к персональным данным, аферисты мгновенно перешли ко второму этапу. С акмолинцем связался якобы представитель банка.

"Незнакомец сообщил, что на имя мужчины якобы оформлен кредит на 25 млн тенге. Чтобы "аннулировать" его, потерпевшему предложили оформить новый денежный кредит. Злоумышленники намеренно удерживали мужчину в состоянии стресса и не давали ему возможности спокойно оценить происходящее. Более того, под предлогом соблюдения конфиденциальности они убедили его написать расписку о неразглашении информации", – говорится в сообщении.

В итоге под полным психологическим контролем аферистов пострадавший успел оформить два кредита и перевести на чужие счета более 1,9 млн тенге.

Сейчас по данному факту полиция проводит расследование, оперативники устанавливают личности всех участников преступной схемы.

Стражи порядка в очередной раз напоминают: сотрудники ни банков, ни правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета", оформлять встречные займы или сообщать секретные коды из SMS. При любых подозрительных звонках необходимо сразу прервать разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру банка.

Другой казахстанке удалось через суды избавиться от микрокредитов, которые "повесили" на нее путем мошенничества.