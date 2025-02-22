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Общество

Закиева ужаснулась от условий проживания детей в школе-интернате в Алматинской области

Закиева ужаснулась условиями проживания детей в школе-интернате в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 00:09 Фото: instagram/zakiyevadinara
Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева посетила школу-интернат им. И. Нусупбаева в Алматинской области. По ее словам, дети живут в полуразрушенном здании, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала 22 февраля на своей странице в Instagram.

"Вчера в Алматинской области вместе с Жанной Ахметовой, руководителем ОФ "Дети под защитой", мы изучили условия проживания детей в школе-интернате им. И. Нусупбаева, о котором она мне ранее рассказала. 170 детей в возрасте от 6 лет и старше живут в ужасных условиях. Три года назад был начат капитальный ремонт, но подрядчик не завершил работы и был признан недобросовестным. В результате, в дополнении ко всему, дети вынуждены жить в полуразрушенном здании, ночуют в учебном корпусе, питаются в спортзале, при этом нарушаются санитарно-гигиенические нормы", – отметила Закиева. 

По ее словам, решение этой проблемы, а также еще двух вопросов, касающихся безопасности детей в области, она обсудила на встрече с акимом региона Маратом Султангазиевым.