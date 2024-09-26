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Суициды подростков в Казахстане: Закиева рассказала о памятке для родителей

Омбудсмен , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:39 Фото: Facebook\Dinara Zakiyeva
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева рассказала, что во все школьные чаты направлена памятка с полезной информацией для семей с детьми, сообщает Zakon.kz.
"Комитет по охране прав детей направил во все школьные чаты памятку, содержащую список опасных групп и книг, а также информацию о признаках, на которые следует обращать внимание, и контактные данные служб, куда можно обратиться за помощью для защиты детей от различных угроз, которые могут привести к необратимым последствиям", – написала Закиева на своей странице в Facebook.

По ее мнению, полезно будет обсудить с ребенком темы, которые они рассмотрели на уроках безопасности. Также важно спрашивать, что он запомнил и узнал, какие номера экстренных служб и телефонов доверия он знает, и как он должен действовать в различных ситуациях, чтобы обезопасить свою жизнь.

"Именно мы, родители, являемся основным источником обеспечения безопасности наших детей. Наша задача – создать максимально безопасные условия как дома (установить блокираторы на окна, никогда не оставлять малолетних детей без присмотра), так и объяснить им, каких ситуаций следует избегать при общении со взрослыми и сверстниками, а также об угрозах, связанных с использованием социальных сетей", – подытожила омбудсмен.
Памятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:39

Фото: Facebook\Dinara Zakiyeva

Памятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:39

Фото: Facebook\Dinara Zakiyeva

Памятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:39

Фото: Facebook\Dinara Zakiyeva

Памятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:39

Фото: Facebook\Dinara Zakiyeva

Памятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:39

Фото: Facebook\Dinara Zakiyeva

Памятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:39

Фото: Facebook\Dinara Zakiyeva

Памятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:39

Фото: Facebook\Dinara Zakiyeva

Памятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:39

Фото: Zakon.kz

Памятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:39

Фото: Facebook\Dinara Zakiyeva

21 сентября уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева поделилась итогами совещания, посвященного проблемам суицида среди несовершеннолетних.

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