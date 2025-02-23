Масштабные поиски мужчины развернули в Павлодарской области
Фото: pexels
В социальных сетях появились видео, на которых видно, как в заснеженную погоду на улицы в Павлодарской области вереницами выходят поисковые отряды, сообщает Zakon.kz.
Пользователи Instagram были удивлены масштабами поисков одного человека.
Чтобы узнать, кто в данный момент считается без вести пропавшим, Zakon.kz обратился в ДП Павлодарской области. Там отправили координаты пропавшего мужчины. Речь идет о Нурмагамбетове Асулане.
Фото: ДП Павлодарской области
Ранее стало известно, что без вести пропавшую женщину нашли в аэропорту Алматы.
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