#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.47
525.83
5.68
Общество

Масштабные поиски мужчины развернули в Павлодарской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 09:43 Фото: pexels
В социальных сетях появились видео, на которых видно, как в заснеженную погоду на улицы в Павлодарской области вереницами выходят поисковые отряды, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Instagram были удивлены масштабами поисков одного человека.

Чтобы узнать, кто в данный момент считается без вести пропавшим, Zakon.kz обратился в ДП Павлодарской области. Там отправили координаты пропавшего мужчины. Речь идет о Нурмагамбетове Асулане.

Фото: ДП Павлодарской области

Ранее стало известно, что без вести пропавшую женщину нашли в аэропорту Алматы.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Закиева ужаснулась от условий проживания детей в школе-интернате в Алматинской области
Общество
00:09, 23 февраля 2025
Закиева ужаснулась от условий проживания детей в школе-интернате в Алматинской области
Аферисты выдали себя за руководителя и похитили 11 млн тенге у медработника в Кокшетау
Общество
19:09, 22 февраля 2025
Аферисты выдали себя за руководителя и похитили 11 млн тенге у медработника в Кокшетау
Полиция Астаны сделала важное заявление
Общество
12:04, 22 февраля 2025
Полиция Астаны сделала важное заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: