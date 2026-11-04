Школьницы стали жертвами изнасилования в Павлодарской области – раскрыты детали
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В Павлодарской области полицейские расследуют два резонансных уголовных дела. Поводом для разбирательства стали сообщения об изнасиловании школьниц, которые ранее появились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте полиции региона подтвердили факт задержания подозреваемых и раскрыли подробности расследования.
По данным стражей порядка, сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы из образовательного учреждения.
"Полицией возбуждены два уголовных дела. Подозреваемые установлены, водворены в ИВС, в отношении их избрана мера пресечения "содержание под стражей", – сообщили 4 ноября 2026 года Zakon.kz в ДП.
В ведомстве также добавили, что в рамках расследования проводятся необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Ранее сообщалось, что иностранка обвинила полицейских Алматинской области в изнасиловании.
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