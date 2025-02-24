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Общество

Какие регионы Казахстана готовы принять кандасов

Кандасы, репатрианты , фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 10:26 Фото: Министерство иностранных дел РК
Более одной тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2025 года. Об этом сегодня, 24 февраля 2025 года, заявили Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

По данным ведомства, более половины кандасов (51,9%), прибывших в Казахстан с начала 2025 года, являются выходцами из КНР, 37,5% – из Узбекистана, 7,1% – из Туркменистана, 1,8% – из России и 1,7% – из других стран.

"Число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,2%, несовершеннолетние – 32,9% и пенсионеры – 6,8%", – подчеркивают специалисты.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Стоит отметить, что квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человека. По состоянию на 1 февраля 2025 года в регионы расселения переселен 171 кандас.

"Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и на каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг)".Пресс-служба МТСЗН РК

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись более 1 млн 149 тыс. этнических казахов.

Ранее в Министерстве заявили, что этнические казахи – граждане других стран могут получить карту "Ата жолы", которая даст им определенные привилегии. На сегодняшний день выдано 65 таких карт. 27 карт получили бизнес-иммигранты, готовые развивать свое дело в Казахстане, обладателями 38 карт стали востребованные специалисты.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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