Сколько этнических казахов получили статус кандаса по новым условиям

Более 10,5 тыс. этнических казахов получили статус кандаса по новым условиям. Об этом Zakon.kz сообщили 22 июля 2024 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Согласно сообщению ведомства, с июля 2023 года в Казахстане внедрены новые подходы к присвоению статуса кандаса, включающие пять основных условий. В рамках их реализации за истекший период статус кандаса присвоен 10 563 этническим казахам.

Статус кандаса выдается с учетом следующих условий:

для расселения в регионы, определенные правительством РК в рамках региональных квот приема переселенцев и кандасов (трудодефицитные регионы);

для расселения на территориях агломераций и сельских населенных пунктов, малых и моногородов, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в демографическом развитии;

для воссоединения с семьей и/или близкими родственниками заявителя, являющимися гражданами Казахстана (с подтверждением родства), постоянно проживающими на территории региона подачи заявления, с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов (или предоставлением нотариально заверенного согласия родственников на проживание заявителя в случае, если он не является собственником жилья);

для трудоустройства на вакантное рабочее место по приглашению работодателей (с приложением предварительного трудового договора), либо индивидуальные предприниматели из числа этнических казахов, с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов;

этническим казахам, обучающимся в высших учебных заведениях Казахстана (с приложением справки с места учебы).

Также отмечено, что с момента реализации новых подходов статус кандаса:

для расселения в трудодефицитные регионы получили 3296 этнических казахов (1374 семьи);

для расселения в территориях агломераций и сельских населенных пунктах – 948 человек (475 семей);

для воссоединения с семьей и/или близкими родственниками – 5655 человек (2843 семьи);

для трудоустройства на вакантное рабочее место по приглашению работодателей – 593 человека (295 семей);

как студенты высших учебных заведений – 71 человек (69 семей).

В заключении специалисты уточнили, что за прошедшие годы в Казахстан вернулись и получили статус кандаса более 1 млн 137,1 тыс. человек.

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В мае 2024 года сообщалось, что в Казахстане присваивать статус кандаса будут по-новому. Поправки предусматривают, что заявление о присвоении статуса кандаса подается не только через мобильное приложение ИС "Құтты мекен", загранучреждение РК, но и государственную корпорацию с приложением документов.