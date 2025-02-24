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Общество

Какие привилегии могут получить в РК казахи-иностранцы

Карта Ата жолы, казахи-иностранцы, мигранты, привилегии, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 09:23 Фото: Минтруда
В Министерстве труда и соцзащиты населения 24 февраля 2025 года напомнили, что этнические казахи-граждане других стран могут получить карту "Ата жолы", которая даст им определенные привилегии в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день выдано 65 таких карт "Ата жолы". 27 карт получили бизнес-иммигранты, готовые развивать свое дело в Казахстане, обладателями 38 карт стали востребованные специалисты.

Среди получивших карту "Ата жолы" есть такие специалисты, как инженер-физик, инженер-математик, химические технологи, врачи челюстно-лицевой хирургии, педиатры и др., прибывшие из России, Германии, Монголии, Китая, США, Израиля, Франции, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Кыргызстана и Узбекистана.

"Карта предоставляется этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Обладатели карты "Ата жолы" при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет и самостоятельно выбирают регион расселения для осуществления трудовой деятельности, либо ведения бизнеса. Этнический казах с картой "Ата жолы", являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами Казахстана и кандасами", – рассказали в Минтруда.

Обладатели карты "Ата жолы" (и члены их семей) могут пользоваться правами на:

  • получение социальных выплат и обслуживание в медицинских учреждениях в рамках гарантированного объема медицинской помощи;
  • трудоустройство на территории Казахстана в соответствии с Трудовым кодексом РК и законом РК "О миграции населения";
  • осуществление на территории Казахстана предпринимательской деятельности в соответствии с Предпринимательским кодексом и иными правовыми актами РК;
  • получение бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях, на конкурсной основе бесплатного среднего специального и/или высшего образования в государственных средних специальных и/или высших учебных заведениях, платного образования в частных учебных заведениях в соответствии с законом РК "Об образовании";
  • получение гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законом РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи";
  • приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами и законодательными правовыми актами РК в сфере гражданства.

При этом люди с картой "Ата жолы" не имеют прав избирать и быть избранными в Парламент и маслихаты РК, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступ к государственной службе.

Карта "Ата жолы" признается недействительной в случае, если ее владелец получит гражданство Казахстана.

Ранее в Министерстве внутренних дел подробно рассказали, как получить гражданство Казахстана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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