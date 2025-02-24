В Астане встретили чемпиона и серебряного призера Азиатских игр по биатлону

В Астане сегодня, 24 февраля 2025 года, встретили чемпиона и серебряного призера Азиатских игр по биатлону Владислава Киреева и главного тренера Национальной сборной по биатлону Максата Шаранова, передает корреспондент Zakon.kz.

В Международном аэропорту столицы прибывшим устроили небольшой праздник – спортсменов встречали с баурсаками и музыкой.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Владислав Киреев рассказал, что приятно, когда тебя встречает столько людей.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Также приятно, что за биатлон и лично за нас болело так много человек. Мы привезли завоеванные медали с зимних Азиатских игр по биатлону. В спринтерской гонке была золотая медаль, а в эстафете, в командной гонке, – серебряная. Было, конечно, непросто, но даже штрафы не помешали завоевать "золото". Поэтому на трассе выглядели хорошо. Мы старались показать высокий результат, потому что готовились именно к этим стартам. Это был главный старт сезона как для нас, так и для Казахстана. Готовились все лето и ползимы", – поделился спортсмен.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Он озвучил, что первая команда опередила их ненамного – примерно на 58 секунд.

"Это буквально пара запасных патронов и штрафной круг. Обстановка на рубеже была тяжелая: сильный ветер, не всем удалось справиться со стрельбой. Но мы боролись до конца и на финише вырвали второе место у Китая. После финиша не было каких-то особых эмоций – просто эйфория. У нас было две медали за две гонки: золотая и серебряная. Пока не доехали до церемонии награждения, до самого вечера была одна большая эйфория. Но, когда уже стояли на пьедестале, пришло полное осознание, что мы победили и заняли еще второе место", – сказал Киреев.

Также он поделился, как ему удалось совместить службу в армии и спорт.

Фото: Елисеева Екатерина

"Мы прошли короткий курс молодого бойца, приняли присягу, и дальше уже по приказу нашей федерации нас отпускали в увольнительные. Поэтому мы как в командировке, но также продолжаем служить. Спасибо ЦСК, что дает такую возможность – и проходить срочную службу, и заниматься спортом", – отметил спортсмен.

По его словам, сейчас начнется подготовка к этапу Кубка мира. Помимо этого, дальше олимпийский сезон – надо зарабатывать квоту.

Киреев также отметил, что сразу после зимних Азиатских игр он полетел на Чемпионат мира в Швейцарии.

"Было сложно из-за большого количества переездов и длительных перелетов из Китая в Европу. Это большая разница в часовом поясе. Поэтому Чемпионат мира не совсем удачно сложился для нас – просто не успели восстановиться", – прокомментировал Владислав.

Напомним, 14 февраля 2025 года в китайском Харбине завершились IХ зимние Азиатские игры, где казахстанские спортсмены сумели завоевать в общей сложности 20 наград.