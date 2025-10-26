"Серебро" юношеских Азиатских игр в Бахрейне завоевал казахстанский таеквондист

Таеквондист сборной Казахстана Нурали Махмут стал серебряным призером юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейне), сообщает Zakon.kz.

В финале весовой категории до 63 кг таеквондист уступил Омадбеку Отабекову из Узбекистана.

Противостояние завершилось победой соперника со счетом 2:1.

Отметим, что ранее Евгений Васенкин завоевал золотую медаль в весе до 55 кг.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде. Евгений Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 кг. Кроме того, представительница команды Казахстана по муай-тай Альбина Жуминова одержала победу над соперницей из Камбоджи и получила "золото" ЮАИ.