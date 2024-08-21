Аким Астаны вручил ключи от машины серебряному призеру Олимпиады Нурбеку Оралбаю

Серебряного призера Олимпийских игр в Париже Нурбека Оралбая и его тренера наградили в Астане, сообщает Zakon.kz.

О встрече со спортсменом и его тренером Аскаром Еркебаевым аким столицы Женис Касымбек рассказал на своей странице в Instagram.

"Встретились с серебряным призером Олимпийских игр в Париже Нурбеком Оралбаем и его тренером Аскаром Еркебаевым. Нурбек Оралбай достойно представил нашу страну и город! За его успехом стоят тысячи часов тренировок, поддержка семьи, тренера и родных людей, вера в себя! За счет спонсоров вручили Нурбеку Оралбаю ключи от автомобиля Land Rover Defender, тренеру – сертификат на 10 млн тенге", – поделился аким.

Дебютант Олимпийских игр Нурбек Оралбай выступал в весовой категории до 80 кг. В Париже он сумел дойти до финала и взять "серебро" летних Игр.

В ночь на 8 августа 2024 года Оралбай в поединке за "золото" не смог обыграть украинского спортсмена Александра Хижняка. Упорная битва закончилась в пользу серебряного призера Олимпиады-2020 в Токио, чемпиона мира и Европы 29-летнего боксера из Украины.