Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аким Астаны вручил ключи от машины серебряному призеру Олимпиады Нурбеку Оралбаю

аким Астаны, Нурбек Оралбай, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 18:47 Фото: акимат Астаны
Серебряного призера Олимпийских игр в Париже Нурбека Оралбая и его тренера наградили в Астане, сообщает Zakon.kz.

О встрече со спортсменом и его тренером Аскаром Еркебаевым аким столицы Женис Касымбек рассказал на своей странице в Instagram.

"Встретились с серебряным призером Олимпийских игр в Париже Нурбеком Оралбаем и его тренером Аскаром Еркебаевым. Нурбек Оралбай достойно представил нашу страну и город! За его успехом стоят тысячи часов тренировок, поддержка семьи, тренера и родных людей, вера в себя! За счет спонсоров вручили Нурбеку Оралбаю ключи от автомобиля Land Rover Defender, тренеру – сертификат на 10 млн тенге", – поделился аким.

Дебютант Олимпийских игр Нурбек Оралбай выступал в весовой категории до 80 кг. В Париже он сумел дойти до финала и взять "серебро" летних Игр.

В ночь на 8 августа 2024 года Оралбай в поединке за "золото" не смог обыграть украинского спортсмена Александра Хижняка. Упорная битва закончилась в пользу серебряного призера Олимпиады-2020 в Токио, чемпиона мира и Европы 29-летнего боксера из Украины.

Читайте также

Аким Кокшетау через соцсети объявил об уходе с поста
Аким Кокшетау через соцсети объявил об уходе с поста
Мужчина чуть не умер на борту самолета Алматы - Атырау
Мужчина чуть не умер на борту самолета Алматы – Атырау
обращение жителей в соответствующие органы
Жители алматинского микрорайона Нур Алатау могут остаться без единственной дороги в город
Андрей Дюсупов
Астана акимат 2024 год Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится &quot;жить по-новому&quot;
Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится "жить по-новому"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: