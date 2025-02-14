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Спорт

Казахстан положил в копилку 20 медалей на зимней Азиаде-2025

Итог Азиады-2025, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 14:34 Фото: Instagram/sport_comiteti
14 февраля в китайском Харбине завершились IХ зимние Азиатские игры, где казахстанские спортсмены сумели завоевать в общей сложности 20 наград, сообщает Zakon.kz.

Из этих 20-ти казахстанских медалей 4 являются золотыми, 9 серебряными и 7 бронзовыми.

На высшую ступень пьедестала почета Игр в Харбине поднялись: казахстанская команда шорт-трекистов (5000 метров), наша мужская сборная по хоккею, фристайлисты Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев, а также биатлонист Владислав Киреев.   

Немного не хватило до "золота" Азиады-2025 другим нашим спортсменам: Евгению Кошкину (конькобежный спорт), женской и смешанной сборной РК по шорт-треку, команде женского хоккея, Константину Борцову (лыжник) и женской лыжной сборной в эстафете, смешанной команде-фристайлистов, Вадиму Куралесу (биатлон) и мужской биатлонной команде в эстафете.

Бронзовые медали харбинских состязаний везут на Родину наши атлеты: женская сборная (конькобежный спорт), Михаил Шайдоров (фигурное катание), лыжник Олжас Климин и сборная РК в лыжной эстафете, фристайлистка Аяна Жолдас (личные и синхронные прыжки), фристайлистка Ардана Маханова (синхронный прыжок) и женская биатлонная эстафета.

В итоге с 20-ю медалями Казахстан остановился на 4-й строчке общего зачета. А лидером в медальном зачете стали хозяева Азиады: у Китая 85 наград (32, 27, 26).

Далее следуют Республика Корея – 45 (16, 15, 14) и Япония – 37 (10, 12, 15).

На предыдущей Азиаде 2017 года в японском Саппоро казахстанские спортсмены завоевали 32 награды (9/11/12) и так же 4-е место в общем зачете.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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