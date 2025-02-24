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Общество

На "собственный часовой пояс" в ВКО перешли еще два района

На &quot;собственный часовой пояс&quot; в ВКО перешли еще два района, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 14:01 Фото: unsplash
В Восточно-Казахстанской области еще в двух районах изменили рабочий график. С сегодняшнего дня, 24 февраля 2025 года, начало рабочего дня перенесли на час раньше в Маркаколе и Улкене, сообщает Zakon.kz.

С 5 января текущего года в Катон-Карагайский район ВКО перешел на "собственный часовой пояс". В 40 районных учреждениях была установлена пятидневная рабочая неделя с 08:00 до 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30.

"С 24 февраля в районах Маркаколь и Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области введен новый рабочий график, адаптированный к природным условиям региона. Теперь рабочий день начинается в 08:00 и завершается в 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30", – рассказали altainews.kz в Региональной службе коммуникаций ВКО в понедельник.

По словам представителей акимата, изменения связаны с ранним рассветом и закатом, что позволяет жителям более эффективно использовать светлое время суток.

Решение приняли после обсуждения с населением, и местные жители его поддержали. Кроме того, инициативу на месте обсудила мобильная группа, состоящая из руководителей региональных управлений.

Как уточнили власти, изменения для школ, детских садов и медицинских организаций были минимальными, так как они и ранее начинали работу в 08:00.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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