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Общество

Работу госорганов в ВКО адаптируют к новому часовому поясу

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 18:25 Фото: ortcom.kz
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на пресс-конференции в СЦК 9 декабря 2024 года заявил, что в регионе будет адаптирован график работы госорганов в связи с переходом на новый часовой пояс, сообщает Zakon.kz.

Аким отметил, что планируется провести переговоры с основными инициативными группами для адаптации распорядка дня. Но затруднился сказать, что это будут за изменения и каковы сроки нововведений.

"Понимаете, одни садики работают с 8:00, другие с 7:30, у кого-то учеба завершается в 15:00, 17:00 или другое время. Нужно найти приемлемое решение для всех. Больница должна работать, поликлиники, все, кто принимает людей. Большой пласт работы, но, в принципе, это все возможно", – сказал Ермек Кошербаев.

Жители ВКО начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. Ранее они проживали в UTC+6.

19 ноября в правительстве Казахстана сделали заявление насчет изменения часового пояса в стране. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что UTC+5 – не новый пояс для Казахстана, а возврат к исторически оправданному времени.

Бауыржан Муканов
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