Еще четыре района ВКО перешли на "собственный часовой пояс"

В четырех районах Восточно-Казахстанской области с марта 2025 года изменился рабочий график, сообщает Zakon.kz.

Теперь, как пишет 5 марта altainews.kz, жители Тарбагатайского, Зайсанского, Курчумского районов и района Самар начинают работу в 08:00 и заканчивают в 17:30 с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30.

"Нововведение связано с особенностями региона – ранними рассветами и закатами. Это позволит жителям рациональнее использовать световой день. Изменения не затронули школы, детские сады и медицинские учреждения, так как они уже работали по этому расписанию", – сообщили в РСК ВКО.

Решение, как отметила аким Зайсанского района Аэлита Ахметсалимкызы, принято с учетом мнения местных жителей.

"Перед принятием этого решения мы провели собрания в каждом сельском округе, население поддержало эту идею. Дело в том, что Зайсанский район расположен ближе всего к восточной границе Восточно-Казахстанской области, поэтому и солнце у нас встает раньше, а значит, и световой день ранний. Поэтому людям намного удобнее, когда рабочий день начинается в 08:00, а заканчивается в 17:30 – после работы времени больше остается на домашние дела, на детей и родных", – рассказала она.

Положительно оценила нововведение и директор центральной библиотеки района Самар Гульмира Бакиргалова.

"Мы давно говорили о необходимости такого графика. Теперь зимой можно будет раньше закончить работу, а летом – эффективнее распределять время", – поделилась она.

Отмечается, что перед введением нового графика представители региональных управлений провели встречи с местными жителями, которые единогласно поддержали инициативу.

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Напомним, с 5 января 2025 года новый график работы ввели в Катон-Карагайском районе. С 24 февраля на "собственный часовой пояс" перешли еще два района ВКО: Маркаколь и Улкен Нарын.