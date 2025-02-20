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Общество

В ВКО один из районов перешел на "собственный часовой пояс"

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 17:46 Фото: Zakon.kz
В начале января 2025 года водном из районов Восточно-Казахстанской области начало рабочего дня перенесли на час раньше, сообщает Zakon.kz.

Как пишет altainews.kz, новый график работы для государственных и социальных учреждений в пилотном режиме был введен с 5 января в Катон-Карагайском районе.

Установлена пятидневная рабочая неделя с 08:00 до 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30. На новый режим работы перешли 40 районных учреждений.

Сообщается, что в декабре 2024 года в район с двухдневным рабочим визитом прибыла группа руководителей региональных управлений. Они провели встречи с жителями всех населенных пунктов района, чтобы обсудить предложение о переносе времени начала рабочего дня.

Обсуждения прошли в селах Өрел, Аршаты, Берел, Жамбыл, Қайыңды, Қызыл Жұлдыз, Аққайнар, Еңбек, Шыңғыстай, Жаңаүлгі, Қабырға, Белқарагай, Өрнек, Топқайың, Барлық, Коробиха и Ақсу. Жителям предложили начинать рабочий день с 08:00 утра.

Прозвучали разные мнения о преимуществах и возможных сложностях такого нововведения. В итоге большинство поддержало инициативу.

"Перенос начала рабочего дня на 08:00 утра – это продуманное решение, учитывающее климатические условия, ритм жизни местных жителей и экономическую активность региона. Такой режим повысит производительность труда и окажет положительное влияние на развитие района", – отметили в отделе внутренней политики Катон-Карагайского района.

Корреспонденты издания спустя полтора месяца провели импровизированный опрос, в ходе которого выяснилось, что жители Катон-Карагая положительно относятся к тому, чтобы приступить к работе в более раннее время.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 17:46
Специалисты изучают влияние часового пояса на работу госслужащих
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23 января 2025 года в Министерстве науки и высшего образования Казахстана рассказали, когда планируется изучить влияние единого часового пояса на здоровье жителей страны.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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